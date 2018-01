William Bonner apaga todas as fotos com Fátima Bernardes do Instagram

William Bonner apagou todas as fotos com Fátima Bernardes de seu Instagram. Foto: Reprodução/TV Globo

Desde o anúncio da separação com Fátima Bernardes, em setembro do ano passado, William Bonner está um pouco ausente nas redes sociais - antes ele era um usuário assíduo do Twitter. E, nos últimos dias, seus seguidores tiveram mais um motivo para ficarem tristes: Bonner apagou mais de 500 fotos de seu Instagram.

O âncora tinha mais de mil fotos publicadas na rede social, e agora sobraram exatamente 500. Além disso, ele bloqueou os comentários na maioria das fotos. Porém, em algumas poucas imagens antigas em que ainda é possível comentar, muitos seguidores perguntaram o motivo das mudanças.

"Que graça tem você postar uma foto bacana e ninguém poder comentar?", questionou um dos seguidores, enquanto outro disse: "Estamos na torcida por novas postagens!". Alguns ainda repararam que não há mais nenhuma foto ao lado de Fátima Bernardes.

Alguns seguidores questionaram por que não podem comentar nas fotos de Bonner. Foto: Instagram

Alguns seguidores questionaram por que não podem comentar nas fotos de Bonner. Foto: Instagram

No Twitter, fãs do jornalista fizeram apelos para que ele voltasse a falar com os 'sobrinhos' - Bonner é conhecido como o 'tio do Twitter'.

@realwbonner só espero que esteja tudo bem com você. Que essas mudanças nas suas redes sociais só te faça bem. Fica com Deus, viu? ❤ — Daiana (@zero2guardaWB) 31 de janeiro de 2017

Tio @realwbonner vc não acha que está já está na hora de voltar a falar com seus sobrinhos? pic.twitter.com/2PD4AGm0E7 — Rodrigo Motta Coelho (@RodMottaCoelho) 31 de janeiro de 2017