Will Smith vai cantar a música oficial da Copa do Mundo

Produzida por Diplo, Will Smith irá cantar a música oficial da Copa da Mundo Foto: Chris Pizzello/AP

Após lançar sua primeira música inédita depois de dez anos em 2017, o ator Will Smith voltou novamente aos estúdios para gravar a canção oficial da Copa do Mundo, que começa na Rússia no próximo dia 14 de junho. A música será produzida por Diplo e vai contar com as participações de Nicky Jam e da cantora kosovar Era Istrefi.

Segundo a revista norte-americana Billboard, a composição será lançada na sexta-feira, 25, e vai tentar repetir o sucesso de canções como Waka Waka, da cantora Shakira durante a Copa de 2010; e La Copa de la Vida, de Ricky Martin, utilizada em 1998.

No final dos anos 1980, antes de se tornar ator, Will Smith fez carreira como rapper junto com o DJ Jazzy Jeff sob o pseudônimo de Fresh Prince. Pela música Parents Just Don't Understand, Smith e Jazzy Jeff ganharam em 1989 o primeiro Grammy dado a um artista de rap na história da premiação.

No final de 2017, fãs da cantora Anitta esperavam que a música Machika, feita em parceria com o colombiano J. Balvin, pudesse ser a música oficial da Copa do Mundo por conta do tema utilizado no clipe. Agora, no entanto, tudo indica que esse desejo dos brasileiros não será concretizado.