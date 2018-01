Will Smith surpreende por semelhança com Tio Phil em vídeo

Will Smith ficou muito parecido com James Avery, que interpretava Tio Phil em 'Um Maluco no Pedaço'. Foto: NBC/Stuffed Dog/Quincy Jones Ent | youtube.com/watch?v=LdhFPSe46As

No último sábado, 11, foi publicado um vídeo no YouTube em que Will Smith pula de bungee-jumping. O que chamou a atenção porém não foi a altura da qual ele pulou nem a coragem: foi a sua semelhança com James Avery, que ficou conhecido por interpretar o Tio Phil em Um Maluco no Pedaço.

Will filmou o salto, realizado nas Cataratas Vitória, que ficam entre a Zâmbia e o Zimbábue, usando uma GoPro. No minuto 1:47, é possível notar a semelhança. Alguns internautas perceberam isso e o vídeo passou a ser compartilhado nas redes sociais com enxurradas de comentários relembrando a série.