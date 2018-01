Will Smith cortou os dreads de Jaden Smith - e compartilhou tudo nas redes sociais

Jaden Smith e Will Smith. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Jaden Smith adora mudar o visual e estava há algum tempo usando dreads loiros. Porém, na última terça-feira, 11, ele resolveu mudar isso.

Will Smith, seu pai, foi o responsável por cortar o cabelo de Jaden - e postou tudo no Facebook. Na legenda, ele escreveu: "Deixando Jaden pronto para seu primeiro dia de filmagem de Life In A Year... talvez eu devesse ter usado uma tesoura?", referindo-se às gravações de um filme em que Jaden vai atuar, ainda sem título em português.

Nas imagens, Will até usa os dreads em sua própria cabeça. Os seguidores do ator se divertiram com as fotos, elogiando o 'novo visual' de Will.