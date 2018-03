Will Smith carregará caixão no funeral de Muhammad Ali

O ator Will Smith interpretou o lutador Muhammad Ali no filme 'Ali', papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar Foto: Divulgação

O ator Will Smith carregará o caixão no funeral de Muhammad Ali. Ele se juntará ao ex-campeão dos pesos pesados ​​Lennox Lewis, ao irmão do ex-parceiro de boxe de Ali, Jimmy Ellis, e aos amigos e familiares do falecido pugilista. No total, serão oito pessoas carregando o caixão no serviço memorial em Kentucky, na sexta-feira, 10.

Will recebeu uma indicação ao Oscar por interpretar o pugilista no filme Ali. "Você abalou o mundo. Meu Mentor & Meu Amigo. Você mudou minha vida. Descanse em Paz!", escreveu o ator em seu Twitter após saber da morte do lutador.

"Não há dúvida de que ele era um grande boxeador. Ele foi o maior de todos os tempos. Quando nós pensamos sobre o legado de Muhammad Ali, o que ele fez no ringue não é o que nós pensamos a respeito", disse ele à imprensa na época do lançamento do filme.

Ali morreu aos 74 anos de idade por choque séptico e vinha lutando contra a doença de Parkinson há 32 anos. O funeral será transmitido ao vivo na internet e ele será enterrado no Cave Hill Cemetery, em Louisville.

O lutador planejou os detalhes de seu funeral, que será um serviço memorial inter-religioso na tradição muçulmana, de acordo com suas crenças.