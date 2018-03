Will Ferrell vai interpretar Ronald Reagan em novo filme

Foto: Bang Showbiz

Will Ferrell, de 48 anos, vai estrelar como o ex-presidente estadounidense em Reagan, que está sendo desenvolvido para o cinema pela empresa de produção de Will, Gary Sanchez Productions, a partir de um roteiro da Black List escrito por Mike Rosolio.

De acordo com a sinopse do script, "quando Ronald Reagan cai em demência no início do seu segundo mandato, um estagiário ambicioso tem a tarefa de convencer o comandante-chefe que ele é um ator interpretando o presidente em um filme".

Além de assumir o papel de protagonista, Will também está definido para produzir o filme.

Enquanto isso, foi revelado recentemente que Will e Mark Wahlberg irão se reunir para uma sequência de Pai em Dose Dupla.

A dupla vai reprisar seus papéis como o padrasto certinho Brad Whitaker (Will) e o pai bad boy Dusty Mayron (Mark), que competem pelo afeto de seus filhos.

Pai em Dose Dupla estreou nos cinemas em dezembro de 2015 e foi um enorme sucesso de bilheteria, arrecadando um total de US$ 240,4 milhões e se tornando o filme live-action de maior bilheteria de Will.

O desempenho nos cinemas convenceu a Paramount Pictures a autorizar uma sequência.

No filme original, Brad (Will Ferrel) é um apresentador de rádio desesperado para conquistar seus dois enteados, mas seus planos saem fora de controle quando o pai biológico deles, Dusty (Mark Wahlberg), volta para casa ostentando uma moto descolada, com um saco de presentes e a missão de conquistar sua família novamente.

Leia também no E+:

Ator de 'The Walking Dead' será protagonista da nova versão de '24 Horas'

Paródia com nude de Sérgio Mallandro viraliza na internet