Whindersson Nunes será Pabllo Vittar em paródia de 'Sua Cara'

Kaio Oliveira e Whindersson Nunes caracterizados como Anitta e Pabllo Vittar Foto: Instagram / @whinderssonnunes

Whindersson Nunes, maior youtuber do Brasil em número de seguidores, anunciou que fará uma paródia de Sua Cara, música do Major Lazer cantada pelas brasileiras Anitta e Pabllo Vittar.

"Vai ter paródia de Sua Cara sim! Com Anitta com leptospirose e Pabllo Vittar depois do churrasco", brincou em sua conta no Instagram.

No clipe, Whindersson viverá Pabllo, enquanto o youtuber Kaio Oliveira fará o papel de Anitta.

Confira abaixo fotos dos dois caracterizados, e conheça também a música inspiradora da paródia:

Vai ter parodia de "SUA CARA" sim!! Com Anitta com leptospirose (@kaiooliveiraoficial) e Pabllo Vittar depois do churrasco Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes) em Jul 6, 2017 às 3:20 PDT