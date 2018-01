Foto: Reprodução/ Youtube

O youtuber Whindersson Nunes causou revolta a comunidade LGBT. Ele criou uma paródia da música Sosseguei, da dupla sertaneja Jorge e Matheus, criticada por ofender e estereotipar homossexuais.

A versão do vlogger, "Eu virei gay", é de 30 de abril, no entanto, a confusão ganhou um novo capítulo quando, nesta segunda-feira, Whindersson postou uma foto com uma pose "afeminada", com casaco de pele e escreveu na legenda "close certíssimo".