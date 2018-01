Wesley Safadão envia convite de casamento com 'bloqueador' de penetras

Foto: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão e Thyane Dantas reforçaram a segurança do casamento enviando aos seletos convidados um cartão individual que conta com um código de leitura digital, além de um selo holográfico.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a medida visa evitar penetras na cerimônia, que acontece nessa segunda-feira, 01, no terminal do Porto de Mucuripe, em Fortaleza.

Junto com esse cartão de segurança, os convidados receberam um convite com a frase da música gospel Deus de Promessas. Na parte de cima do convite, junto aos nomes dos noivos, está escrito: "Meus olhos vão ver o impossível acontecer!."

Foto: Bang Showbiz

Essa frase faz parte de uma das estrofes da canção: "Posso enfrentar o que for/ Eu sei quem luta por mim/ Seus planos não podem ser frustrados,/ Minha esperança está/ Nas mãos do grande Eu sou/ Meus olhos vão ver o impossível/ Acontecer!".

Após os noivos receberem a bênção do pastor, eles vão brindar usando taças personalizadas com as iniciais T e W estampadas.

Neto Pinheiro, stylist de Safadão, está cuidando do visual do cantor. Para o dia da cerimônia. Wesley escolheu um terno clássico com tons claros e neutros.

"É um modelo exclusivo, de cor clássica, porém, com detalhes que mostram a marca do Wesley. O paletó tem um recorte diferente, a calça será mais sequinha e um pouco mais curta. A gravata também será feita sob medida, com um tecido diferente. Assim como o sapato", assegurou Pinheiro.

O cabelo do noivo ainda é um mistério. Na semana passada, Wesley teria chamado seu cabeleireiro para cortar suas madeixas, mas na hora 'H' acabou desistindo da ideia.

Nessa segunda-feira, 25, o casal oficializou a união no civil em uma pequena cerimônia no apartamento do casal, localizado em Fortaleza. Thyane postou algumas fotos em seu Instagram.

Uma foto publicada por Thyane Dantas Oliveira (@thyane_dantas) em Jul 26, 2016 às 7:20 PDT