Warner Bros confirma título e diretor de filme solo de Arlequina

A Arlequina de Margot Robie ganhará filme solo: 'Gotham Sirens'. Foto: Reprodução

O filme Esquadrão Suicida, que estreou no início do ano, não foi tão bem nas críticas e na opinião do público como era esperado, mas um fato é: a personagem Arlequina, interpretada por Margot Robbie, foi a estrela do longa - e também das festas à fantasia, diga-se de passagem.

Tanto sucesso acabou culminando num filme só para ela, agora confirmado pela Warner Bros. Segundo o site The Hollywood Reporter, o título do filme será Gotham Sirens e a direção fica por conta de David Ayer, mesmo diretor de Esquadrão Suicida.

Nos quadrinhos, Gotham Sirens tem como protagonistas a Arlequina, Mulher-Gato e Hera Venenosa, e, por meio de um tuíte, o diretor 'confirmou' a presença das três no longa. Ainda não se sabe, porém, quais atrizes vão interpretar as outras duas heroínas.