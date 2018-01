Wanessa Camargo deixa o pop e passa a cantar música sertaneja

A cantora disse não se identificar com a música pop brasileira. Foto: Bang Showbiz

Wanessa, que agora voltou a assinar o nome Camargo em sua carreira, disse que não viu outra alternativa a não ser regressar às raízes sertanejas que consagraram sua família na música.

"O tipo de música que eu fazia não combinava com o português. Já com o caminho do pop no Brasil, eu não me identifico. Não é a minha praia. Minha pegada é o romantismo e o sertanejo é uma marca forte do meu próximo álbum", disse a cantora em entrevista ao jornal 'Extra'.

Segundo a filha de Zezé Di Camargo, sua família adorou a ideia dela voltar a assinar seu sobrenome novamente. "Eles amaram, né?! Porque agora voltam a entender as minhas músicas (risos). Sempre vai ter alguém achando que ainda é muito pop para ser sertanejo. Mas estou fazendo o que acredito. Acho legal, porque estou caminhando com minhas próprias pernas. Eu sei que vou pagar um preço, o bom e o ruim, mas a conta é minha", entregou.

Quando o assunto são as redes sociais, Wanessa diz que está preparada para o que der e vier, inclusive já deu algumas dicas para seu pai de como se comportar na internet.

"Já falei para ele parar de cair em pilha. Só que é mais forte que ele. Com quem não gosta de mim, não posso fazer nada. Você nunca será uma unanimidade", disse.

O marido de Wanessa, o empresário Marcus Buaiz, foi quem apresentou o novo empresário da cantora, Wander.

"Wanessa conquistou o que pôde cantando em inglês. As pessoas até falaram que isso era uma vontade minha, que eu tinha a conduzido para esse caminho. Não. Eu só tentei incentivá-la a fazer o que queria. O mercado atual está aberto para ela retomar o que começou lá atrás. Esse desejo de cantar sertanejo está pulsando nela. E isso faz parte da trajetória da Wanessa. Eu, como marido e parceiro, vou dar todos os artifícios que estão ao meu alcance", finalizou.