Wagner Moura e Leandra Leal participam de campanha contra a 'guerra às drogas'

Foto: Reprodução/Youtube

Mais dois artistas se uniram ao time que defende a campanha 'Da Proibição Nasce o Tráfico', do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania.

Wagner Moura e Leandra Leal fazem parte do novo vídeo, que traz também jornalistas, mães de pacientes que dependem de medicamentos com cannabis, jornalistas, estudiosos do tema e ex-policiais militares.

"Você não precisa usar nem aprovar o uso de drogas para entender que a política de repressão não funcionou", afirma Moura.

A campanha pretende mostrar a ineficácia da 'guerra' contra as drogas e afirma que essa abordagem mata mais brasileiros do que as próprias substâncias.

"Ao proibir substâncias cuja demanda é alta, o Estado abre mão de regular esse comércio, que passa a ser controlado por grupos criminosos", reflete a organização. No site da campanha é possível entender mais alguns dos argumentos.

Leandra Leal e Wagner Moura são conhecidos por se engajarem em temas políticos e compartilharem suas opiniões nas redes sociais.

Veja o vídeo: