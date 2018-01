'Vou me indignar junto', diz Leandra Leal sobre racismo contra a filha

A atriz Samara Felippo mostrou que é preciso conversar com as ciranças sobre aceitação. Alícia é fliha da atriz com o jogador de basquete Leandro Barbosa, que é negro. A garota tem os cabelos crespos e estava sofrendo com a pressão para alisá-los ou usar "um produtinho" para diminuir o volume. "Alícia mesmo num momento de crise me confessou a pouca representatividade na escola, na sala de aula, nas propagandas, nos brinquedos", contou Samara. Depois de uma boa conversa e muita pesquisa da mãe, a garota saiu do salão feliz com seu novo corte de cabelo, ainda natural. Veja o vídeo aqui.

Foto: Instagram/ @sfelippo