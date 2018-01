‘Vontade de jogar na água’, diz Claudia Leitte a fã que usava celular em show

Cantora se apresentou em Itapemirim, no Espírito Santo, nessa sexta-feira, 19 Foto: Luciana Prezia / Estadão

Claudia Leitte se irritou com o comportamento de uma fã durante show em Itapemirim, no Espírito Santo, nessa sexta-feira, 19. A cantora não gostou que a jovem ficou gravando e tirando fotos durante sua apresentação.

Em uma pausa do show, Claudia pediu para que a jovem subisse ao palco e se dirigiu diretamente a ela. “Eu vou tirar uma foto com você se você realizar um desejo meu. Você realiza?”, perguntou. No entanto, como a menina não parecia prestar atenção em suas palavras e tentava tirar mais fotos, a cantora tirou o celular da mão dela.

“Quando você viver uma coisa muito especial na sua vida, você promete que não vai só ficar no celular tirando foto e vai viver isso?”, indagou. A menina afirmou que sim.

Claudia continuou a bronca. “Eu fiquei buscando seu olho e você ficou olhando nesse negócio aqui. Vontade de jogar na água do mar. Eu quero um abraço. Amanhã você vai me abraçar? Não vai, isso que vale”, repreendeu antes de conceder o agrado à fã.

