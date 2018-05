'Vogue' italiana retira matéria sobre Biel do ar após críticas

Cantor Biel Foto: Instagram/@biel

A edição italiana da revista Vogue retirou uma matéria do ar sobre o cantor Biel após internautas brasileiros criticarem a decisão da publicação por meio de suas redes sociais.

A matéria, intitulada Biel: Popstar feito no Brasil, citava os números astronômicos do artista no YouTube e no Instagram para considerá-lo como um dos artistas mais populares do País atualmente.

O texto segue narrando a trajetória profissional do cantor até a assinatura com uma gravadora. Ainda o compara a Justin Bieber e salienta a possibilidade dos dois fazerem uma parceria no futuro.

No entanto, muitos internautas brasileiros criticaram a revista italiana por não comentar as acusações contra o cantor de assédio sexual a uma jornalista e de agressão contra a ex-mulher. Após a reação, a Vogue retirou a página do ar.