‘Você nunca fez? Nossa, uma delícia!’, diz Flávia Alessandra sobre sexo na piscina

Atriz participou de vídeo para canal de youtuber Foto: Silvana Garzaro / Estadão

Flávia Alessandra foi a nova vítima do jogo Eu Nunca entre famosos e youtubers. A brincadeira é um jogo de perguntas onde os envolvidos devem ser verdadeiros em suas respostas.

A atriz participou do jogo com o youtuber Matheus Mazzafera. Durante o vídeo, Flávia confessou ter feito botox e ter transado no carro. Quando perguntada se já bisbilhotou no celular do marido, o apresentador Otaviano Costa, negou que tivesse esse comportamento e condenou quem o faz.

Sobre sexo em lugares incomuns, afirmou que transou na piscina, o que surpreendeu Matheus. “Você nunca fez?”, questionou a atriz, “Nossa, uma delícia!”.

Durante a brincadeira, Flávia Alessandra ainda contou uma história curiosa sobre seu marido, da época em que ele atuava na novela Morde e Assopra, da Globo, na qual seu personagem se vestia de mulher.

“Teve uma ocasião em que ele teve que tirar a cueca porque tava vazando na saia, e ele disse que foi a sensação mais louca da vida dele. Ele tava de saia, tudo balançando e ele disse que entrava um vento”, contou aos risos.

Confira o vídeo: