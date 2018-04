'Você é um artista completo', diz Sidney Magal a Tiago Abravanel

Cantores Sidney Magal e Tiago Abravanel Foto: Luciana Prezia/Estadão | Silvana Garzaro/Estadão

Sidney Magal ficou muito contente com a homenagem que recebeu de Tiago Abravanel no Domingão do Faustão desse domingo, 15. Tiago interpretou o artista cantando a música Me Chama Que Eu Vou no quadro Show dos Famosos.

“Querido amigo, você arrasando como sempre: foi Tim Maia, agora Sidney Magal. Você esnoba! Você é demais e sabe disso!”, falou Sidney em um vídeo, fazendo referência às duas participações do cantor no programa.

Ele também publicou uma imagem de Tiago vestido para a apresentação e contou que estava assistindo à performance: “Você é um artista completo. Arrebentou na interpretação! Mais que uma honra ser homenageado por você”.

“Ai, meu coração não vai aguentar tanta emoção Brasil!”, respondeu Tiago ao compartilhar a mensagem do cantor. “Sidney, você é inspiração, é coração... É música no corpo e na alma! Muito obrigado pelas palavras e pelo carinho de sempre, amigo! Te amo”, completou.

Depois de sua apresentação, Tiago contou a Faustão que assistiu entrevistas, shows e videoclipes de Sidney durante a preparação para sua apresentação. “Ele sempre foi um cara de referência musical para mim pelo seu jeito performático de ser”, contou.

Confira: