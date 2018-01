Você conhece o 'Clube do Livro' criado por Evaristo Costa?

. Foto: Zé Paulo Cardeal / Globo / Divulgação

Você já ouviu falar no Clube do Livro do Evaristo? Conhecido pela sua simpatia nas redes sociais, o apresentador do Jornal Hoje resolveu incentivar a leitura de uma forma inusitada para os seus seguidores: emprestando livros.

"Cinco seguidores vão receber livros que já li e devem repassá-los a outros seguidores meus em um mês e meio", explicou em novembro do ano passado, quando a primeira leva de leitores foi escolhida.

Os livros que seguiram adiante foram os seguintes: O Guia do Mochileiro das Galáxias, A Lebre Com Olhos de Âmbar, Despachos do Front, Minhas Mulheres e Meus Homens, A Elegância do Ouriço.

Na última segunda, 6, a lista foi renovada e novas pessoas poderão se deliciar com as histórias cedidas por Evaristo. O apresentador também faz questão de atualizar a lista com todos os que já tiveram a oportunidade de participar. Confira abaixo!

5 seguidores vão receber livros q já li e devem repassá-los a outros seguidores meus em 1 mês e meio Vamos brincar? #ClubeDoLivroDoEvaristo pic.twitter.com/0FSwWxWDrU — Evaristo Costa (@evaristocosta) 21 de novembro de 2016

Não conheço nenhum pra lhe emprestar. Boa sorte https://t.co/jEkuAgC1KK — Evaristo Costa (@evaristocosta) 6 de março de 2017

Dinheiro estou pedindo emprestado. Tem um trocado aí? https://t.co/XvHYqxZMkG — Evaristo Costa (@evaristocosta) 6 de março de 2017

Melhor passar na bilheteria https://t.co/ayn3y213Ts — Evaristo Costa (@evaristocosta) 6 de março de 2017