Viviane Araújo chama padre Fábio de Melo para celebrar seu casamento

Foto: Reprodução/Instagram

Padre Fábio de Melo vai celebrar o casamento de Viviane Araújo e Radamés Martins em novembro.

A rainha de bateria do Salgueiro escolheu o sacerdote, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, após assistir ao sermão dele no casamento de Eri Johnson, em abril deste ano.

As palavras que o padre usou durante a cerimônia teriam deixado Viviane emocionada. Após o casamento, ela teria ligado para ele e o convidou para celebrar o seu casamento.

Agora só falta definir a data e o horário da cerimônia, que será produzida pela equipe do Domingão do Faustão, com direito a transmissão ao vivo pela Globo.

Viviane Araújo vai escolher tudo, vestido, bufê, local da festa e decoração, mas quem pagará a conta será Faustão, que fez a promessa quando Radamés pediu Viviane em casamento no palco do Domingão, em dezembro do ano passado.

"O casamento só será adiado se não der tempo de cuidar de todos os preparativos. Aí, seria entre janeiro e fevereiro", disse uma fonte da coluna.

Radamés, por sua vez, garantiu que o casamento não passa de dezembro. "Assim que marcarmos direitinho, todo mundo vai saber. Até o fim do ano sai", finalizou.