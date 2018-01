Viúva de Domingos Montagner permanece afastada do trabalho

Luciana Lima trabalha na companhia de teatro La Mínima Foto: Divulgação/Globo

Luciana Lima, viúva de Domingos Montagner, ainda não voltou ao trabalho. No entanto, amigos próximos dizem que ela está bem.

Desde a morte de seu marido, Luciana, que trabalha na companhia La Mínima - que pertencia a Domingos em parceria com Fernando Sampaio - tem preferido ficar com seus três filhos em Embú das Artes, São Paulo, onde mora, segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

As atividades da empresa seguem normalmente. Um espetáculo que estava programado para ser encenado foi confirmado após 20 dias da morte do ator.

Fernando, sócio e amigo de Domingos, já voltou ao trabalho, pois acredita que a ordem no momento é manter a programação normal para perpetuar a memória de Montagner.