Violência policial e Lava Jato são criticados em nova música de MC Carol

Delação Premiada é a nova música de trabalho da funkeira. Foto: Reprodução/Instagram

A funkeira carioca MC Carol estreou sua mais nova música de trabalho, Delação Premiada, produzida por Leo Justi.

Saindo um pouco de sua vertente de 'funk proibidão', a cantora entoa versos críticos à brutalidade da polícia nas comunidades carentes.

"Na televisão a verdade não importa, é negro favelado então tava de pistola", canta MC Carol em um dos versos.

A funkeira ainda cita os casos do bailarino 'DG', de apenas 15 anos, que foi morto durante uma ação de policiais em uma comunidade do Rio de Janeiro, em 2015, e também do pedreiro Amarildo Dias de Souza, que foi conduzido da porta de sua casa, na Favela da Rocinha, em direção à sede da Unidade de Polícia Pacificadora do bairro e nunca mais foi visto.

"Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado, não existe justiça se o assassino tá fardado", canta Carol.

"Bandido rico e poderoso tem cela separada, tratamento VIP e delação premiada", cita MC Carol em crítica à diferença no tratamento da polícia ao lidar com infratores de favelas e com os criminosos da Operação Lava Jato.

Delação Premiada é o primeiro single de trabalho do novo álbum da funkeira, que se chama Bandida.