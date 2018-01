Viola Davis publica imagem da filha vestida de Mulher-Maravilha

Viola Davis é mãe de Gênesis e casada com o ator Julius Tennon Foto: Christopher Polk/Getty Images/AFP

Viola Davis, musa de How to Get Away with Murder, publicou nesta quinta-feira, 1º, uma imagem da filha Genesis vestida de Mulher-Maravilha, na época em que a garota tinha dois anos.

A foto não foi feita agora - é um TBT (throwback Thursday), quando usuários do Instagram publicam uma imagem feita no passado. Mas vem a calhar hoje, quando o filme da heroína está em cartaz no cinema.

Na imagem do Instagram, Viola escreve: "Gênesis com dois, quase três anos. Ela quis manter o cabelo afro. Mulher-Maravilha! Estamos prontas!'.

Veja: