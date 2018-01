Vin Diesel posta foto com Gal Gadot: 'quando não estamos interpretando super-heróis'

Vin Diesel com Hania e Gal Gadot com Maya Foto: Facebook/ Vin Diesel

Parece que quando Vin Diesel e Gal Gadot não estão interpretando super-heróis no cinema, eles gostam de passar algum tempo juntos. Amigos, eles postaram uma foto juntos no Facebook, cada um com sua filha, o ator com Hania, de nove anos, e a israelense com Maya, de três meses.

"Quando não estamos interpretando super-heróis... Só amor", escreveu Vin Diesel na legenda. Os dois trabalharam juntos no quarto, quinto e sexto filme da franquia Velozes e Furiosos e, aparentemente, são próximos desde então.

Apesar de não ser seu papel mais conhecido, Vin Diesel é a voz por trás de Groot, que está em alguns filmes da Marvel, como Guardiões da Galáxia. Gal Gadot ficou conhecida recentemente por interpretar a personagem principal em Mulher Maravilha.