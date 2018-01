Vídeo mostra Silvio Santos fechando porta na cara de Carlinhos Aguiar

Carlinhos Aguiar e Silvio Santos Foto: Reprodução de cena de 'Programa Silvio Santos' (2017) / SBT

Após ter sido demitido do SBT no início desta semana, Carlinhos Aguiar, presença frequente no Programa Silvio Santos, especialmente nos quadros Jogo dos Pontinhos, tendo inclusive ido ao ar no último domingo, 12, procurou seu ex-patrão para falar sobre o fato.

Aguiar foi até a frente do estabelecimento onde trabalha o cabeleireiro Jassa e Silvio tem o costume de ir, ao lado de seu filho. Ao ver o dono do SBT, Carlinhos foi em sua direção e tentou conversar. Apesar de terem trocado algumas palavras, logo em seguida, Silvio dá as costas e entra no local, sem dar muita atenção para Aguiar, que, desanimado, foi embora assim que Silvio fechou a porta.

Em entrevista ao portal Uol, Aguiar relatou o que teria sido dito no diálogo:

"Oi Carlos, bom dia. Você está fazendo o que aqui?", perguntou Silvio ao sair do carro. De acordo com o humorista, ele não pretendia pedir o emprego de volta, mas sim entender os motivos de sua demissão: "'Ele falou: 'Não tenho nada a ver com isso, não é comigo, foram 'eles'. Resolva com 'eles'. [...] Eu queria falar mais sobre o convênio médico para poder cuidar da minha mulher, mas não deu tempo".

Confira o vídeo do momento abaixo: