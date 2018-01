Vídeo íntimo de Kim Kardashian e Kanye West poderia custar 25 milhões de dólares

O casal Kim Kardashian e Kanye West durante o baile do MET 2016. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP

Um vídeo íntimo de Kim Kardashian e Kanye West valeria US$ 25 milhões, de acordo com o magnata de filmes pornô, Steven Hirsch.

O chefe da Vivid Entertainment - que distribuiu a sextape de Kim com o ex-namorado, Ray J, em 2007 - ficaria feliz em desembolsar uma quantia enorme em um vídeo picante estrelado por Kim e Kanye, uma vez que acha que seria extremamente rentável.

"Uma fita de Kim/Kanye valeria US$ 25 milhões, no mínimo", disse ao site RadarOnline.

E Steven ficaria feliz em pagar muito dinheiro por filmagens atrevidas que contam com a participação das irmãs de Kim, Kourtney e Khloe Kardashian, ou Kylie e Kendall Jenner, já que acredita que o interesse público na família levaria a enormes lucros.

"[São] bestsellers instantâneos devido ao enorme interesse em suas vidas. Quanto pagaríamos depende do que elas estariam dispostas a fazer no filme e vários outros fatores", explicou.

O empresário revelou que a sextape de Kim, que a ajudou a ficar famosa, ainda está fazendo dinheiro e a descreve como uma das melhores sextapes de personalidades de todos os tempos.

"Se você levar em consideração não só as vendas, mas a imensa publicidade que recebeu, ela realmente está acima de qualquer outro vídeo. O número aumenta a cada dia e o interessante é que suas vendas estão diretamente correlacionadas com as notícias relativas a Kim", comentou.