Vídeo de Trump ouvindo 'Blank Space', de Taylor Swift, faz sucesso na internet

Donald Trump aparentemente é fã de Taylor Swift. Foto: Tom Pennington/Getty Images/AFP | REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Um vídeo postado por Melania Trump no Facebook em 2014 foi 'ressucitado'. Ela filmou o marido, Donald Trump, dirigindo calmamente enquanto ouvia Blank Space, da Taylor Swift.

Melania estava no banco de trás do carro e filmou Trump e o filho, Barron, que estava no banco do passageiro.

Nos comentários, muita gente 'se identificou' com Trump. "Ele também é fã de Taylor Swift?", disse um homem. "Eu acho que finalmente tenho algo em comum com Trump", comentou uma jovem. Outras pessoas apenas ficaram sem entender por que Melania estava no banco de trás.