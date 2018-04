Vídeo de príncipe Harry ilustra perfeitamente aquele momento em que sua música favorita toca

Todo mundo está passível de virar meme nas redes sociais, até a realeza britânica – e foi isso o que aconteceu com príncipe Harry. Um vídeo dele de 2013, no qual ele sai correndo no meio de uma entrevista para uma missão militar urgente, veio à tona e virou alvo de muitas piadas.

A entrevista foi feita em Camp Bastion, no Afeganistão, quando o príncipe estava completando um série de missões como artilheiro de helicóptero de ataque.

Cinco anos depois, a internet usou um trecho das imagens para ilustrar a reação das pessoas quando suas músicas favoritas tocam na balada. Confira algumas reações:

everytime in G-A-Y smoking area pic.twitter.com/LT2aod9L5o — small titties (@_lvurenprice) 28 de março de 2018

when back that ass up comes on in the club pic.twitter.com/HBrmPsslIQ — Diddy, flummoxed by a dollar in his possession (@aDopamineFiend) 1 de abril de 2018

When Gasolina comes on in the club pic.twitter.com/7E8mzcXSPM — Mvnny Yankee (@iAmMvnny) 1 de abril de 2018