Vídeo antigo mostra Donald Trump assediando ex-Spice Girl na frente de Melania

Um vídeo de Donald Trump assediando a então Spice Girl Emma Button, gravado em 2000, voltou à tona e está dando o que falar, mesmo 17 anos mais tarde. A cena em questão se passou no tapete vermelho de uma cerimônia de gala.

As então integrantes das Spice Girls Emma Button e Victoria Beckham cobriam o evento para o canal de televisão VH1. Ao avistarem Trump, comentam sobre sua fortuna e foram entrevistá-lo. O magnata estava acompanhado da sua então namorada e atual esposa, Melania.

Ao ser cumprimentado pelas mulheres, Trump fez comentários sobre a beleza das duas e, em seguida, se inclinou para olhar a parte de trás do vestido de Emma Bunton. A cantora, pega de surpresa, a princípio se virou e se afastou, constrangida, do empresário. As duas, então, o repreenderam: “Donald!”. Melania permaneceu logo atrás de Trump enquanto toda a cena acontecia. Após o ocorrido, a entrevista continuou.

Assista ao vídeo (em inglês):

Apesar de o assédio ter se passado há 17 anos, soma-se ao hall de constrangimentos nos quais o atual presidente dos Estados Unidos está envolvido. Um dos mais recentes ocorreu em 2016, enquanto ele disputava as eleições presidenciais. Na época, foi divulgada uma fita em que ele fazia comentários depreciativos sobre mulheres nos bastidores do programa O Aprendiz, do qual era apresentador.