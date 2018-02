Victoria Beckham revela que o movimento #MeToo inspirou reunião das Spice Girls

A estilista Victoria Beckham disse em entrevista que a reunião das Spice Girls teve como inspiração os movimentos #MeToo e Time's Up Foto: Lucas Jackson/Reuters

Victoria Beckham contou ao jornal Daily Mirror que a reunião das Spice Girls, registrada em foto que causou alvoroço na internet na última semana, foi motivada pelos movimentos #MeToo e Time’s Up. A reunião aconteceu na casa de Geri Horner e ainda contou com a presença de Simon Fuller, que era o empresário do grupo.

“Os movimentos são absolutamente inspiradores. Minha carreira sempre teve um foco em empoderar e celebrar as mulheres, então o empurrão que eles trouxeram só me deixam mais determinada para lutar pelas minhas crenças”, disse Victoria, apontando que o Spice Girls é um desses trabalhos que empoderam as mulheres.

“O momento parece certo para explorarmos algumas incríveis oportunidades juntas. Todas nós concordamos que existem muitas possibilidades que vão recuperar a essência das Spice Girls e reforçar nossa mensagem de empoderamento feminino para as próximas gerações”, completou.

A última apresentação das Spice Girls aconteceu na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de 2012, e esse reencontro deixou os fãs esperançosos que novos projetos do grupo estejam a caminho.