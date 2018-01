Victoria Beckham revela que não cantava nos shows das Spice Girls

Victoria Beckham confessa que não cantava ao vivo nos shows das Spice Girls Foto: Reprodução/Instagram

O microfone de Victoria Beckham costumava ficar desligado quando ela se apresentava com as Spice Girls. E a revelação foi feita pela própria cantora, que admitiu não ser a melhor vocalista do grupo que formava com Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C e Mel B responsáveis por assumir a liderança, enquanto ela permanecia inaudível.

"Eles costumavam desligá-lo e deixavam as outras cantarem. Acabava me saindo bem - e agora meu microfone está bom e verdadeiramente ligado, finalmente".

E Victoria - casada com o ex-jogador de futebol David Beckham, com quem tem quatro filhos - confessou que sempre foi a integrante mais "sensata" e nunca se sentiu confortável com o comportamento selvagem delas.

Durante a exposição Vogue 100: A Century of Style em Londres na quinta-feira, 5, ela disse à anfitriã Claudia Winkleman: "Quando todas as outras meninas estavam se divertindo e sendo espontâneas e saltando sobre as mesas, eu era sempre quem estava sob o controle para garantir que a mesa não entraria em colapso. Sempre fui a mais sensata."

"Por sorte, porque eu costumava usar saltos altos, só costumava dançar um pouco e me safava disso, mas nunca foi fácil. Sempre fui muito mais reservada do que as outras meninas".

Quando o grupo foi introduzido ao público, em 1996 - quase dois anos depois de terem se juntado -, cada uma delas recebeu suas próprias personas e Victoria achou que ser a amante de moda, Posh Spice, tinha um monte de benefícios.

Ela admitiu: "Sempre fui a única que amou moda e foi um boa vantagem para mim, porque as meninas sempre costumavam obter suas roupas de graça, porque elas eram m***a e, por isso, havia um grande orçamento para eu ter meu pequeno vestido Gucci".

Apesar de ter seu microfone desligado nas performances do grupo, Victoria também desfrutou de uma carreira solo de sucesso com quatro singles no top 10 após as Spice Girls entrarem em hiato indefinido em 2000.

No entanto, em seguida, ela colocou sua ambição em conquistar o mundo da moda e, quando o grupo se reuniu em 2007, ela era a única integrante a não ter uma música solo durante os shows do grupo ao vivo. Em vez disso, ela desfilou em uma passarela e dançou ao som de um remix de Like a Virgin.