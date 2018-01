Victoria Beckham estava bêbada quando conheceu David

A estilista confessou o fato em uma carta publicada na edição de outubro da Vogue britânica. Foto: Bang Showbiz

Victoria Beckham estava bêbada quando conheceu seu marido, David Beckham, conforme revelou em um texto publicação na edição de outubro da Vogue britânica. A estilista, de 42 anos, encontrou o jogador de futebol, 41, pela primeira vez nas instalações do Manchester United, durante uma festa, realizada no final dos anos 1990.

Embora o encontro tenha sido "vago", ela sentiu que foi "amor à primeira vista".

Em uma carta escrita para seu antigo "eu" na Vogue, ela compartilhou: "Sim, amor à primeira vista existe. Vai acontecer com você na sala dos jogadores do Manchester United - embora você ficará um pouco bêbada, por isso os detalhes exatos são vagos", relata.

"Enquanto os outros jogadores de futebol ficam no bar bebendo com seus companheiros, você verá David ficando de lado com a família dele. (Ele nem mesmo está no primeiro time nesta época - você é a famosa). E ele tem um sorriso tão bonito. Você, também, é próxima de sua família, e você vai pensar o quanto ele se parece com você. Ele vai pedir seu número. (Ele ainda tem o bilhete de avião de Londres para Manchester no qual você escreveu)".

O casal se casou em 1999 e agora tem quatro filhos - Brooklyn, 17 anos, Romeo, de 14, Cruz, de 11, e a única garotinha, Harper, de 5 anos.

David repetiu a posição de sua esposa sobre seu relacionamento, afirmando anteriormente que assim que a viu no vídeo da música das Spice Girls, Say You'll Be There, em 1996, ele sabia que ela era "perfeição".

"Essa é a garota para mim e eu vou conquistá-la. Ela é minha noção de perfeição. Sabia que, se ela me quisesse, estaríamos juntos para sempre", disse o ex-jogador.

Em outra parte da carta, Victoria revelou como nunca se sentiu confortável em sua própria pele, e até mesmo recordou que se sentia gorda quando era mais jovem. "Você nunca se encaixou devidamente, embora você esteja compartilhando suas descobertas na escola em Surrey com meninas muito legais. Você tem espinhas. Você acha que o diretor a colocou na parte de trás do show de fim de ano (usando um collant roxo brilhante de Lycra humilhante), porque você está muito gorda para estar na frente. (Isso pode ou não ser verdade)."