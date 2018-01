Victor Chaves volta a falar sobre acusação: 'Estou tranquilo porque nunca bati em ninguém'

Victor Chaves foi indiciado por agressão pela Polícia Civil. Foto: Isabella Pinheiro/Globo

Na última quarta-feira, 19, Victor Chaves falou novamente sobre a acusação de agressão contra a mulher, Poliana Bragatini. Em entrevista à Rádio Gaúcha, transmitida ao vivo pelo Facebook, o cantor voltou a afirmar que nunca agrediu ninguém. O cantor foi indiciado por agressão pela Polícia Civil após perícia das câmeras de segurança do prédio onde ocorreu a briga entre o casal.

"Não há com o que se preocupar. Se cometi um ato grave, vou responder por isso. Se não, o tempo vai esclarecer. Estou tranquilo com isso porque nunca prejudiquei uma pessoa fisicamente, nunca bati em ninguém", disse.

O cantor ainda reiterou que não gosta de falar de sua vida pessoal e reclamou sobre o julgamento das pessoas: "Eu não disse o que houve, e alguém diz assim: 'Nossa, o que você fez é imperdoável'. Outras dizem o seguinte: 'a gente está com você'. Ou seja, tanto de um lado quanto de outro. Eu respeito tudo, mas depois que passou aquilo que estava internamente sendo aflitivo e tudo mais, o turbilhão continuou, mas continuou pela forma como as pessoas julgam e condenam as coisas, a vida, o entorno, sem buscar nenhuma informação".

Victor ainda falou que está esperando que tudo seja apurado pela Justiça e diz não ter se defendido anteriormente para não parecer culpado. "Para mim, foi uma vitória ser indiciado por vias de fato. Por que foi uma vitória? Era uma vitória já contada, pois se não fosse, estaria errado. Afinal de contas, não machuquei ninguém, absolutamente. Não estou me defendendo, por isso não falei nada no primeiro mês, porque se se você é acusado de ter agredido alguém e vai dizer para todo mundo que você não agrediu, fica parecendo óbvio que você está se defendendo. Então, prefiro que a Justiça esclareça isso", completou.

A entrevista completa pode ser vista no vídeo abaixo:

Relembre. No dia 24 de fevereiro, Poliana Bragatini registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido empurrada e chutada diversas vezes pelo marido. No dia seguinte, ela foi até o IML de Belo Horizonte para realizar o exame de corpo de delito. Dois dias depois, uma carta em que Poliana negava a agressão foi publicada num suposto perfil dela no Instagram. O perfil, porém, foi deletado algum tempo depois.

No dia 13 de março, e Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte (MG) anunciou que o laudo do Instituto Médico Legal sobre lesão corporal contra Poliana deu negativo. Na época, entretanto, o Demid deixou claro que ainda aguardava o resultado da perícia realizada nas câmeras de segurança do prédio para concluir a investigação.