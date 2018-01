Vice-campeã do 'BBB' recebe homenagem da Assembleia Legislativa

. Foto: https://twitter.com/aleamnoticias/status/854414627165392899

Vice-campeã da 17ª edição do Big Brother Brasil, Vivian Amorim foi homenageada na Assembleia Legislativa do Amazonas, seu estado, e recebeu também um certificado de honra ao mérito emitido pela casa.

"Em reconhecimento à sua brilhante participação no reality show Big Brother Brasil 17, representando com honra, dignidade e beleza a toda sociedade amazonense", consta no documento.

O convite foi feito pelo deputado Sabá Reis (PR-AM), e o presidente da Assembleia, David Almeida (PSD-AM) também se pronunciou: "Como presidente desta casa, quero agradecer e enaltecer sua postura e desejar êxito, sucesso e realizações na carreira'

A participante compartilhou os momentos da homenagem, ocorrida no plenário Ruy Araújo, em suas redes sociais.

Confira abaixo!

. Foto: https://www.instagram.com/amorimvivian/

