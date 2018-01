Viagem de Nicolas Cage ao Cazaquistão vira meme na internet

Nicolas Cage virou meme - novamente Foto: Instagram / @sinful_puppeteer

O ator Nicolas Cage está em viagem ao Cazaquistão, país localizado na divisa entre a Ásia e a Europa, e encontrou-se com Sara Nazarbayeva, primeira-dama do governo local.

Uma foto da reunião chamou atenção pela expressão 'peculiar' com a qual Nicolas foi flagrado, e, é claro, a internet não perdoou: centenas de memes já foram criados em cima da imagem de Cage.

Confira alguns abaixo!

O Nicolas Cage tá que nem eu perto de pessoas com quem não quero conversar pic.twitter.com/PPFAVBAL9Q — Felipe Abal (@AbalFelipe) 24 de julho de 2017

Nicholas Cage in Kazakhstan in our traditional attire lmao pic.twitter.com/MAAWpB8skC — Adil4Real (@adil_4_real) 23 de julho de 2017

Hoje eu to só o Nicolas Cage no Cazaquistão. pic.twitter.com/931DjipN46 — Daniel (@dynamoZ) 23 de julho de 2017

não fosse a revolução o czar nicolau cage estaria governando a rússia hj pic.twitter.com/GQ50e2fveP — Thiago Mota (@tlmota) 23 de julho de 2017

I don't know why I did this. Because I can I suppose. pic.twitter.com/NtHO7vQqTt — Mark (@MarkyLott) 23 de julho de 2017

Unbeknownst to all of us, Nic Cage is living in the darkest of dark timelines pic.twitter.com/5JQ3Squvzc — joel tyler (@joeltyler_) 23 de julho de 2017

I just can't #nicolascage #cagenicolas Uma publicação compartilhada por ⭐️Gaukhar Kruger⭐️ (@gigi.kruger) em Jul 24, 2017 às 3:33 PDT

Это вааще 5 баллов #NicolasCage #Astana Uma publicação compartilhada por producer [tv] host (@adil_liyan) em Jul 24, 2017 às 12:20 PDT