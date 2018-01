Vera Holtz prova novamente que é a rainha do Twitter

Foto: Reprodução/Twitter/Vera Holtz

A atriz Vera Holtz conquistou a internet com seus adereços capilares criativos. Nesta semana ela voltou a causar muitas risadas no Twitter, mas dessa vez às custas do ator Alexandre Nero.

De cabelos brancos, Nero ficou igualzinho a Vera. E ela não perdoou. "Eu de barba?", escreveu em seu perfil da rede socail, com uma foto do ator. A internet foi à loucura e o post já tem quase 4 mil likes.