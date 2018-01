Vera Holtz adere ao meme 'logo eu' em posts sobre personagens

Atriz brincou com a personagem Mãe Lucinda, que vivia em um lixão Foto: Reprodução/Twitter

Vera Holtz provou mais uma vez que é uma das rainhas da internet. Depois das fotos inusitadas que costuma postar no Instagram e das piadas que não perdoam nem colegas globais, a atriz aderiu ao meme do momento, o "logo eu".

No Twitter, ela brincou com quatro dos seus personagens mais icônicos, todos de novelas da TV Globo: a Lucinda, de Avenida Brasil, a Santana, de Mulheres Apaixonadas, a Dona Redonda, da segunda versão de Saramandaia, e a Magnólia, de A Lei do Amor, atual trama das 21h.

"Me disseram que exagero na bebida. Logo eu, Santana", postou em referência ao papel de uma professora que sofria de alcoolismo.

Além de ironizar personagens, a atriz também compartilhou um tweet sobre si. "Falaram que não poderia fazer memes comigo. Logo eu, Vera Holtz", escreveu o usuário.

Veja os tweets abaixo:

Me chamaram de lixo Logo eu A Mãe Lucinda — Vera Holtz (@veraholtzirreal) 11 de janeiro de 2017

Disseram que eu exagero na bebida Logo eu A Santana — Vera Holtz (@veraholtzirreal) 11 de janeiro de 2017

Me chamaram de gorda Logo eu A Dona Redonda — Vera Holtz (@veraholtzirreal) 11 de janeiro de 2017

Tentaram me enganar Logo eu A Magnólia — Vera Holtz (@veraholtzirreal) 11 de janeiro de 2017