Vera Fischer repercute nas redes sociais ao postar foto na banheira com Carolina Dieckmann

Foto: Reprodução/Instagram Vera Fischer

Este calor não está fácil pra ninguém. Nem Vera Fischer está aguentando a temperatura e postou uma foto no Instagram para relembrar uma época mais 'fresca': "Nesse calorão que está o Rio, fiquei com saudades de me jogar na banheira com minha 'filhota' @loracarola", escreveu a atriz, marcando Carolina Dieckmann na publicação.

A foto é da época de gravação da novela Laços de Família, que foi ao ar na Globo entre 2000 e 2001.

A maioria dos comentários é de leitores que elogiam a beleza das atrizes e falam que sentem saudades da novela.

Veja o post: