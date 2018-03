Vencedora do SuperStar, Banda Malta busca novo vocalista em reality show

Foto: Divulgação

A Banda Malta, formada por Bruno Boncini, Adriano Daga, Diego Lopes e Thor Moraes, foi a vencedora da primeira temporada do SuperStar, em 2014. Neste ano, porém, Boncini deixou o grupo e agora a banda busca um novo vocalista no reality show Faça Parte Desse Sonho, que será exibido online a partir desta terça-feira, 9.

A primeira etapa do concurso foi lançada em junho. Foram 700 inscrições e o grupo escolheu dez participantes. Serão seis episódios, lançados semanalmente no site do Gshow, da Globo. No dia 21 de agosto, a banda vai revelar os três finalistas e o vencedor será anunciado no dia 28, no programa Encontro com Fátima Bernardes.

Entre os dez concorrentes, há apenas uma mulher, Luana Camarah, também ex-participante de reality show, já que participou da segunda temporada do The Voice Brasil, exibido pela Globo.

Outro participante que merece destaque é Alírio Neto, que já participou de musicais importantes, como Jesus Cristo Superstar, em que interpretava Judas Iscariotes, e recentemente protagonizou o musical We Will Rock You, sobre o Queen, onde fez o papel de Galileo.

Assista ao primeiro episódio aqui.