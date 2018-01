Vencedora do 'MasterChef' emagrece 35 quilos sem cirurgia

Foto: Montagem com fotos Reprodução/Instagram @izabel_alvares

Izabel Alvares venceu a segunda temporada do MasterChef Brasil e está bem diferente do que estávamos acostumados a ver na TV. Em menos de dois anos, ela emagreceu e mudou completamente de visual.

Ela relatou ao Portal da Band que começou a fazer dieta logo depois do fim do MasterChef e, desde dezembro de 2015, emagreceu 35 quilos. Intolerante a glúten, ela revela que 'se encontrou' em uma dieta com baixa ingestão de carboidratos. Além disso, Izabel afirma que corre meia hora na esteira e faz musculação diariamente.

Para dar uma ajudinha a quem quer emagrecer com saúde, ela planeja lançar uma linha de comidas e bebidas alcoólicas funcionais e saudáveis. O nome previsto é Magrela.

A perda de peso de Izabel foi gradual, mas o resultado é expressivo. O corte de cabelo, agora bem curtinho, também ajudou na mudança drástica de visual. Veja algumas fotos recentes da chef:

A alegria de poder sair na rua sem casaco! Me preparando pro verão 50 graus carioca #ummes #museurodin Uma foto publicada por I z a b e l A l v a r e s (@izabel_alvares) em Out 27, 2016 às 7:45 PDT

Mais uma da gravação de hoje! We are the #unilever #menígastronomia #masterchefbr #masterchef Uma foto publicada por I z a b e l A l v a r e s (@izabel_alvares) em Jan 23, 2017 às 3:54 PST

Tirar uma foto "espontânea" aparecendo o logo da @lecordonbleuparis - CHECK! #lecordonbleu Uma foto publicada por I z a b e l A l v a r e s (@izabel_alvares) em Nov 8, 2016 às 8:39 PST