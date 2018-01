Vencedor do 'The Voice Brasil' assume homossexualidade

Cantor respondeu um seguidor que perguntou se ele era heterossexual Foto: Globo / João Miguel

Nesta terça-feira, 7, Sam Alves assumiu que é gay. Enquanto respondia perguntas de seus seguidores, um fã escreveu: "oi Sam, você é hetero?! Beijos, aqui em Paris amamos seu trabalho!"

Em resposta, o cantor, relevado no The Voice, respondeu que não é heterossexual e ainda mandou um francês na resposta. "Não, e hoje posso responder isso. Beijos Rafs e beijos Paris. J'aime beaucoup à Paris e je veux de visité un jour!"

A declaração, no entanto, não surpreendeu os seguidores de Sam Alves. No Twitter, vários fizeram brincadeiras com a 'revelação':

" Sam Alves assume ser homossexual" Ué, mas a gente já não sabia? pic.twitter.com/pM6EG3par1 — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) 7 de março de 2017

" Cantor sam Alves assume homossexualidade " eu já sabia pic.twitter.com/pMrhT0Iiku — Cycero Do Vale (@cycerosilva30) 7 de março de 2017

Sam Alves se assumiuuuu.... pic.twitter.com/R9RvsTHOP5 — Rihanna, Camz e 5H (@FredAlmeida20) 7 de março de 2017

Sam Alves se assume homosexual. Que supresa. pic.twitter.com/iBUR2VcqqO — Jessica Filme (@jessicafilme) 7 de março de 2017

sam alves assume que abre os olhos quando acorda — simaria (@ovelha__) 7 de março de 2017

sam alves assumindo que é gay é tipo britney assumindo que faz playback — sara (@howtosara) 7 de março de 2017