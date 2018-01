Veja quais artistas se casaram em 2016

Os dois se casaram em abril deste ano Foto: Reprodução / Instagram @uhlmannmariana

2016 foi como o último capítulo de uma novela: cheio de casamentos.

Confira abaixo a retrospectiva dos casamentos mais importantes do ano feita pelo E+. Como já é "costume", Fábio Jr. e Gretchen integram a lista, ao lado de muitos noivos e noivas novatos. As cerimônias vão desde a grande festa com cobertura da imprensa de Wesley Safadão até o simples casório sem convidados entre José Loreto e Debora Nascimento.