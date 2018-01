Veja provas de que Evaristo Costa continua o mesmo fora do País

Evaristo fazendo 'cosplay' de caixa de cosplay britânica Foto: Instagram / @evaristocostaoficial

Quando anunciou sua saída do Jornal Hoje para passar algum tempo fora do País curtindo a vida ao lado de sua família, muitos fãs ficaram preocupados com o rumo que as tiradas bem-humoradas de Evaristo Costa poderiam tomar.

Será que o apresentador deixaria de lado suas conhecidas piadas, montagens e trocadilhos no exterior? Será que pararia de tuítar em português para adotar a língua inglesa? Será que se esqueceria de seus fãs? Mudaria radicalmente de senso de humor?

A resposta é: não, Evaristo continua exatamente o mesmo após ter deixado o Brasil - e o E+ preparou uma galeria para provar isso. Confira!