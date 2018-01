Veja personalidades que evoluíram no campo amoroso

Um dos casais mais conhecidos dos anos 2000, Katie Holmes e Tom Cruise deram o que falar por conta do envolvimento do ator com a cientologia, uma religião. Apesar de tentarem manter as aparências, todos os rumores davam conta que o casal vivia em constante briga, o que acabou causando o divórcio do casal em 2012, quando Tom tentou levar a filha deles, Suri, para a controversa religião.

Foto: Danny Moloshok/Reuters