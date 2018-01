Veja onde será o velório e o enterro de Cauby Peixoto

S11 ARQUIVO 02/10/2013 CADERNO2 CADERNO 2/ CINEMA Foto:

O velório do cantor Cauby Peixoto será feito no salão nobre da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, a partir das 9h dessa segunda-feira, 16, e será aberto ao público.

Quem confirmou a informação foi Daniel D'Ângelo, marido da cantora Angela Maria, que cuida dos detalhes da liberação do corpo.

O enterro de Cauby também já foi definido: será às 16h30, no Cemitério Congonhas, também em São Paulo.

Cauby Peixoto, de 85 anos, morreu no hospital Santa Maggiore, em São Paulo, onde estava internado desde o último dia 9. A causa da morte foi pneumonia, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

Na página oficial do cantor no Facebook, a notícia foi confirmada com a seguinte declaração: "Com muita dor e pesar informamos aos amigos e fãs que nosso ídolo Cauby Peixoto acaba de falecer às 23h50 do dia 15 de maio. Foi em paz e nos deixa com eterna saudades. Pra sempre Cauby!".