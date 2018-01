Veja fotos do show beneficente de Ariana Grande e saiba como assistir na TV ou online

Palco do One Love Manchester. Foto: Kevin Mazur via AP

Ariana Grande e diversos outros artistas se apresentam neste domingo, 4, em show beneficente às vítimas do ataque terrorista que ocorreu em 22 de maio, matou 22 pessoas e feriu outras 116. Quem estava presente no show do dia 22 foi convidado à nova apresentação com entrada gratuita.

Batizado de One Love Manchester, o show ocorre no Old Trafford Cricket Ground, com segurança reforçada, e conta com a participação de Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Niall Horan, Miley Cyrus, Little Mix entre outros.

Para quem quiser assistir na TV, o Multishow está transmitindo a apresentação aqui no Brasil.

Já o canal de Ariana Grande no YouTube também está transmitindo ao vivo o show. Assista:

Após os ataques terroristas que deixaram 7 mortos e 48 feridos em Londres no sábado, 3, Scooter Braun, empresário de Ariana, usou seu perfil no Twitter para reforçar que a apresentação não seria cancelada. "Nós planejamos honrá-las [as vítimas] com coragem, bravura, e desafiar o medo. O show beneficente One Love Manchester vai não apenas ser mantido, mas terá ainda mais propósito", escreveu no Twitter. Leia a publicação completa (em inglês):

Lily Harrison, uma garotinha de oito anos que ficou ferida no ataque e recebeu uma visita surpresa de Ariana o hospital, teve alta para participar da apresentação, assim como outras crianças e jovens.

Veja fotos das apresentações e dos fãs neste domingo, 4: