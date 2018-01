Veja foto do casamento de Anitta e Thiago Magalhães na Amazônia

A cantora Anitta Foto: Instagram / @anitta

Uma imagem da cerimônia simples de casamento da cantora Anitta com seu marido, Thiago Magalhães, na Amazônia, onde ela gravou o clipe de Is That For Me, veio à tona nesta quarta-feira, 13.

A foto foi publicada pelo jornalista Leo Dias, por meio de seu Instagram. De acordo com ele, a cerimônia foi realizada por um pajé no mês de outubro deste ano.

Confira o momento abaixo:

TAÍ! A FOTO DO CASORIO!!!!! A primeira foto do casamento de Anitta e Thiago Magalhaes na Amazônia em cerimônia celebrada por um paje, em outubro! Uma publicação compartilhada por LeoDias (@euleodias) em Dez 13, 2017 às 11:07 PST

