Veja como as personalidades estão comemorando o Dia dos Pais

'Lembrancinha': Wesley Safadão deu uma caminhonete de mais de R$ 160 mil para o pai Foto: instagram.com/wesleysafadao/

Almoço em família, presentinhos e abraços. Para você o Dia dos Pais já está completo com esses ingredientes? Para algumas personalidades, a data especial vai um pouco além.

Wesley Safadão, por exemplo, presentou seu pai, Welington Silva, com nada menos do que uma picape. A caminhonete vale mais de R$ 160 mil reais. “O mais importante é o amor e a união da nossa família, mas hoje tô muito feliz em poder dar um presentão ao senhor. Te amo!”, escreveu o cantor cearense no Instagram, no que parece ser uma postagem patrocinada pela montadora.

Anitta foi outra que presenteou o pai com um automóvel. Ela disse que o sonho dele era ter o carro que ganhou dos filhos.

Já o cantor Leonardo 'ganhou' um clipe de presente do filho, Zé Felipe. O sertanejo de 19 anos colocou no YouTube a gravação da apresentação da música Na Mesma Estrada, dele com o pai.

Gusttavo Lima, que é pai há pouco mais de um mês, não pôde estar com a família, mas recebeu uma mensagem emocionante de Andressa Suita com o filho, Gabriel.

Até o MC G15, do hit Deu Onda, que ainda espera a primeira filha, recebeu um feliz Dia dos Pais do 'mozão'.

Confira abaixo algumas homenagens publicadas por personalidades:

O melhor sentimento que já vivi e sem duvida o melhor da vida. Ser pai! Um milagre, uma benção! Obrigado @tatafersoza por realizar comigo o maior sonho. Amor infinito. #felizdiadospais Uma publicação compartilhada por Michel Teló (@micheltelo) em Ago 13, 2017 às 10:47 PDT

"Papito, papito, papito mio. Pedazo de cielo que Dios me dio"❤️❤️❤️ Uma publicação compartilhada por majucoutinhoreal (@majucoutinhoreal) em Ago 12, 2017 às 3:08 PDT

Esse é 'o cara'! Merece tudo, todas as homenagens, todo amor do mundo. Te amo pai. ❤️ Obrigada por tudo que você é. Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial) em Ago 13, 2017 às 9:28 PDT

A maior homenagem de hoje vai para o homem da minha vida, que neste ano ganhou o maior presente de todos: nosso filho Gabriel. Que neste primeiro Dia dos Pais você possa saber o quanto é importante para a nossa vida e o quanto é um pai exemplar. Palavras não são suficientes para expressar toda minha admiração por você, nós te amamos muito!! Por @andressasuita Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima) em Ago 13, 2017 às 8:04 PDT

NÓS........ ❤️ Meu segundo melhor dia dos Pais do mundo! Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Ago 13, 2017 às 8:40 PDT

Eu e ele. Algumas semanas atras...rs #sqn Hj é o dia dele. Feliz Dia dos Pais ao meu pai amado e a todos os pais do Brasil. #diadospais ❤️ Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck) em Ago 13, 2017 às 7:42 PDT

E quando sua filha canta pra você na festa do "Dia dos Pais" na escola!!!!!Aí eu não aguento!!!!!❤️ Uma publicação compartilhada por rodrigofaro (@rodrigofaro) em Ago 12, 2017 às 7:19 PDT

Falou pai!!feliz dia dos pais para todos! Até para os pais que não estão mais aqui com agente mas para sempre em nossos Corações!c mmon Kid S! Happy fathers day!even for The dad S That are not here today but remain forever In our hearts!c mmon Kid S! Uma publicação compartilhada por Supla (@suplaoriginal) em Ago 13, 2017 às 9:28 PDT

A felicidade de ter um ser humano tão magnífico e genial ao nosso lado sempre, né filha? É mto difícil colocar em palavras o amor, admiração e o sentimento de ter tirado a sorte grande de ser sua. Te amo Papai! Obrigada pelo lindo show hj ao lado de @nandoreis e @galcosta!!! Uma publicação compartilhada por Bela Gil (@belagil) em Ago 12, 2017 às 9:20 PDT

Feliz dia dos pais pro MELHOR PAPAI DO MUNDO ‍‍❤️ Nesse dia dos pais não estaremos com a nossa princesa mas brevemente ela estará aqui, e eu tenho mas que certeza que você vai ser um ótimo pai pra ela aliás, já é. eu nunca vi um pai mas babão que você, agradeço muito a Deus por ter dado a minha filha um pai que eu nunca tive, você é sem palavras além de pai da nossa bebê é pai dos seus irmãos, obrigado amor por ser esse excelente pai, Papai mas ciumento não existe rs Eu ea Yunet te amamos muitooooooooo ❤️ Feliz dia dos pais ! Uma publicação compartilhada por ingryd tawane (@ingrydtawwane) em Ago 13, 2017 às 9:09 PDT

Dia dos pais é todo dia .... ♥ Uma publicação compartilhada por velho ranzinza (@jgordo) em Ago 13, 2017 às 8:56 PDT

Pai❤️ mesmo sem passar OS OLHOS AZUIS, obrigado rs Uma publicação compartilhada por Andre Marques (@euandremarques) em Ago 13, 2017 às 9:17 PDT

Bom dia..... desejo a todos... feliz dia ❤️ Uma publicação compartilhada por HENRIQUE FOGAÇA (@henrique_fogaca74) em Ago 13, 2017 às 8:45 PDT