Veja as 13 personalidades mortas mais bem pagas do mundo

Michael Jackson encabeça a lista e fatura mais do que Taylor Swift, a atual artista (viva) mais bem paga do mundo. Foto: Agliberto Lima|Estadão

Todos os anos, a revista norte-americana Forbes elabora a lista das personalidades mortas mais bem pagas do mundo. A contagem deste ano, que analisou dados entre outubro de 2015 e 2016, inclui 13 pessoas.

Entram na avaliação os rendimentos oriundos de discos, publicações de álbuns, atuação em filmes, licenciamentos e outros lucros somados. Os dados vieram de advogados de entretenimento, gerentes e agentes de famosos. Confira:

1) Michael Jackson: os rendimentos do cantor nos últimos 12 meses chegaram a US$ 825 milhões (R$ 2,64 bi). É mais do que ganha Taylor Swift, a atual artista mais bem paga do mundo, que faturou US$ 170 milhões (R$ 561,8 milhões) entre junho de 2015 e 2016, também segundo a Forbes.

2) Charles Schultz: o criador dos quadrinhos "Peanuts" teve rendimentos de US$ 48 milhões (R$ 153,6 milhões), cerca de 17 vezes menos do que Michael.

3) Arnold Palmer: o golfista, falecido em setembro de 2015, teve ganhos de US$ 40 milhões, o equivalente a R$ 128 milhões.

4) Elvis Presley: o rei do rock teve rendimentos de US$ 27 milhões (R$ 86,4 milhões)

5) Prince: o cantor teve rendimentos de US$ 25 milhões (R$ 80 milhões) e entrou pela primeira vez na lista da Forbes.

6) Bob Marley: a obra do astro do reggae arrecadou US$ 21 milhões (R$ 67,2 milhões)

7) Theodor Geisel (o "Dr. Seuss"): o escritor de livros infatis como "O Grinch Roubou o Natal" e "O Gato da Cartola" faturou US$ 20 milhões (R$ 64 milhões)

8) John Lennon: os rendimentos ligados aos Betales chegaram a US$ 12 milhões (R$ 38,4 milhões)

9) Albert Einstein: física quântica dá lucro, e o cientista faturaria, caso estivesse vivo, US$ 11,5 milhões (R$ 36,8 milhões)

10) Bettie Page: ícone pin-up falecida em 2008, ela teve rendimentos de US$ 11 milhões (R$ 35,2 milhões)

11) David Bowie: se estivesse vivo, o astro faturaria US$ 10,5 milhões (R$ 33,6 milhões). É a primeira vez que ele entra na lista da Forbes.

12) Steve McQueen: o ator norte-americano de filmes de ação teve rendimentos de US$ 9 milhões (R$ 28,8 milhões)

13) Elizabeth Taylor: a atriz inglesa, falecida em 2011, teve rendimentos de US$ 8 milhões (R$ 25,6 milhões)