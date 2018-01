Veja 10 reações inusitadas de Ivete Sangalo nos palcos

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora baiana Ivete Sangalo é conhecida por seu bom humor e a forma com a qual costuma interagir com o público em seus shows. Separamos dez momentos para você relembrar porque a cantora é tão admirada por sua simplicidade e ser tantas vezes considerada "gente como a gente".

1 - Convite VIP a casal gay que sofreu agressão homofóbica

Após o casal Caio Rocha e Daniel Camargo ter sido agredido por seguranças durante um show da cantora, ela decidiu convidá-los para assistir a uma nova apresentação, no palco. "Eu mesma vou proteger vocês", garantiu.

2 - Ivete e as flatulências

Durante um show em Miami, nos Estados Unidos, a cantora foi ensinar a coreografia de uma música para a plateia, e aproveitou para fazer comentários um tanto quanto escatológicos: "Olha, no direita e esquerda não precisa fazer isso não. Vai que você no olho de alguém, e é processo aqui? Você solta um pum e, se a pessoa sentir, processa você. Eu, por exemplo, nessa turnê seria processada mil vezes. Sabendo disso sempre me afasto, venho prum canto mais ventilado e ó... pá. Afinal de contas, eu também tenho intestino. E o meu funciona direito, talvez seja por isso... ele se sente tão a vontade que em qualquer lugar quer se revelar!"

3 - Ataque de ciúmes

Durante um show na Bahia, a cantora avisou seu marido Daniel Cady conversando com outra mulher. Ivete não teve dúvida e disparou no microfone: "Quem é essa aí, papai? Tá cheia de assunto né? Vou passar a mão nela, conversando pra c***".

4 - Ídola e Fã

A cantora também tem seu lado tiete. "Tá chorando por que, minha filha? Se emocionou, não foi? É bom quando a gente vê de perto, né? A primeira vez que eu vi Cid Moreira, eu quase caio dura pra trás. Roberto Carlos também, quando conheci ele eu tremi na base", contou para uma fã que estava emocionada por vê-la pessoalmente durante as gravações do Estação Globo.

5 - 'Bronca' em grávida

Ao perceber uma mulher grávida nos ombros de um homem nas proximidades do palco em um show em Salvador, Ivete disparou: "Mulher, você está grávida, desça da cacunda dele. Está de quantos meses? Você quer um beijo? Mas não adianta nada querer um beijo se você não ficar bem".

Foto: Reprodução / Multishow

Foto: Reprodução / Multishow

6 - 'Jeito Ivete' de negar a gravidez

"Se eu tô grávida? Não, isso é barriga, mesmo. Foi você quem me comeu, então? É o seguinte: depois que eu pari, eu fiquei com uma barriga, e não vou ficar tomando coisa pra perder a barriga porque é moda. Minha barriga tá aqui e vai ficar", respondeu para um repórter que insistia na pergunta, incomodando-a.

7 - Saia justa com Anitta

Em 2015, haviam boatos de que a cantora Anitta estaria se relacionando com o apresentador André Marques. Num show em que ambas dividiram o palco no Rio de Janeiro, após o fim de uma das músicas, Ivete perguntou: "André Marques, você gostou da apresentação?", deixando a funkeira numa situação constrangedora.

Foto: Reprodução / YouTube

8 - Tombo com Joelma

Enquanto dividia o palco com a Banda Calypso no Estação Globo, a cantora acabou sofrendo um tombo. Porém, se esborrachar no chão não desanimou a cantora, que logo se prontificou a erguer a cabeça sorrindo da situação.

9 - Tombo em Las Vegas

Durante apresentação no Rock In Rio Las Vegas, em 2015, a cantora tropeçou logo em sua entrada no palco, mas prontamente se recompôs, e continuou a cantar como se nada tivesse acontecido.

10 - Tombo na Eliana

A cantora já estava com uma perna machucada, mas mesmo assim decidiu dançar no Programa da Eliana. Não deu outra, acabou se esborrachando no chão. Ao ser amparada pela equipe de produção, aliviou a todos em tom bem-humorado: "Não machuquei não, nem se preocupe. Só viram a minha calcinha. Não bota isso no ar, pelo amor de Deus, senão meu médico me mata!".