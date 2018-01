Vaza nova música das Spice Girls; ouça

. Foto: Reprodução

É oficial: as Spice Girls têm uma nova música! Song For Her, gravada por Emma, Geri Horner e Mel B, vazou nesta quarta-feira, 23, e já pode ser ouvida pelos fãs. A música fala sobre o empoderamento feminino.

O novo projeto não tem a participação de todas as meninas da girl band original: Mel C e Victoria Beckham não quiseram participar da reedição da banda. Especula-se que as três integrantes farão um reality show para encontrar uma quarta participante.

Ainda não há confirmação de que Song For Her seja a estreia na nova fase das Spices Girls, mas foi o suficiente para deixar os fãs animados! Ouça: